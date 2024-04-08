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20:05, 8 апреля 2024Бывший СССР

Целовавшегося на видео украинского военкома переведут в боевую часть

Целовавшегося на видео экс-начальника ТЦК Ярмошевича переведут в боевую часть

Кадр: Вечный ZOV / RuTube

Целовавшийся на видео экс-начальник Ровненского территориального центра комплектации (ТЦК) Александр Ярмошевич написал рапорт об увольнении, его переведут в боевую часть Вооруженных сил Украины. Военком сообщил об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня на фоне всеобщей травли работников ТЦК моя история одна из. Я офицер и действую как офицер! Я написал рапорт и перевожусь в боевую часть. Надеюсь, что там меня оставят в покое манипулятивные СМИ и я с честью и достоинством буду бороться с врагом», — говорится в публикации.

Военный добавил, что ему жаль, что после скандала все забыли о его профессиональных достижениях. В частности, о том, что он не брал взяток и не прятал уклонистов.

28 марта из-за опубликованного в сети видео, где Ярмошевич на рабочем месте целуется с коллегами, в Сухопутных войсках ВСУ была инициирована проверка Ровненского ТЦК. Как сообщалось в пресс-релизе, специальная комиссия даст оценку как содержанию видео, так и факту установки скрытых камер на режимном объекте.

Ранее кадры с поцелуями Ярмошевича прокомментировали представители украинского оперативного командования «Запад». Как заявили в пресс-службе войсковой группировки, видео является провокацией российской стороны.

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      Глеб Палехов
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