Жительница рассказала о затоплении двора в Орске за несколько часов

Жительница Орска рассказала, что вода затопила ее двор за три-четыре часа

Жительница города Орск в Оренбургской области рассказала, как вода затопила ее двор за три-четыре часа. Ее слова приводит РЕН ТВ.

«Этого ничего не было, домой прихожу, а мне подружка говорит, что уже затапливает», — рассказала россиянка, указав на затопленный двор.

Другая местная жительница также рассказала, что для экстренной ситуации у нее собрана сумка, где есть все необходимые вещи и документы. Росссиянка собирается отправиться из подтопленных территорий Оренбургской области к родственникам.

Оренбургскую область накрыл мощный паводок, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В регионе, по последним данным, в зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Оттуда эвакуировали 6127 человек, в том числе 1478 детей.