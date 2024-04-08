Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:50, 8 апреля 2024Россия

Жительница рассказала о затоплении двора в Орске за несколько часов

Жительница Орска рассказала, что вода затопила ее двор за три-четыре часа

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Жительница города Орск в Оренбургской области рассказала, как вода затопила ее двор за три-четыре часа. Ее слова приводит РЕН ТВ.

«Этого ничего не было, домой прихожу, а мне подружка говорит, что уже затапливает», — рассказала россиянка, указав на затопленный двор.

Другая местная жительница также рассказала, что для экстренной ситуации у нее собрана сумка, где есть все необходимые вещи и документы. Росссиянка собирается отправиться из подтопленных территорий Оренбургской области к родственникам.

Оренбургскую область накрыл мощный паводок, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В регионе, по последним данным, в зоне затопления из-за прорыва дамбы оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок. Оттуда эвакуировали 6127 человек, в том числе 1478 детей.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье задержан. Его вычислили по необычной примете

      Минобороны заявило об ударе авиабомбами по опорному пункту ВСУ

      В Одесской области после взрывов поврежден объект транспортной логистики

      Анонсированы переговоры Лаврова с китайским коллегой

      В РФ задержали находящегося в розыске за расправу над двумя солдатами иностранца

      Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

      Россиянам раскрыли способы защитить дачу и урожай от паводка

      В Британии заявили об уничтожении Россией переданных ВСУ систем ПВО Patriot

      ГУР Украины признало неспособность уничтожить Крымский мост. Стоит ли ждать прекращения атак на этот объект?

      Жительница рассказала о затоплении двора в Орске за несколько часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше