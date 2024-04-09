48-летняя Тина Канделаки похвасталась фигурой в спортзале

Телеведущая Тина Канделаки показала фигуру в укороченном топе и шортах

Телеведущая Тина Канделаки похвасталась фигурой в откровенном наряде в спортзале. Соответствующий пост появился в ее канале в Telegram.

В размещенном ролике 48-летняя знаменитость предстала в спортивном костюме, состоящем из укороченного топа на широких бретелях и шорт мятного оттенка. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Телеведущая собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. «Хотела показать, как я готова к весне, дорогие друзья. Это вам не фотошоп», — заявила Канделаки.

В марте Тина Канделаки снялась в полотенце. Звезда рассказала, что сохранять моложавый внешний вид ей помогают пилинги.