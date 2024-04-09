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23:54, 9 апреля 2024Спорт

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Букайо Сака. Через шесть минут счет сравнял нападающий Серж Гнабри. На 32-й минуте форвард Харри Кейн реализовал пенальти и вывел «Баварию» вперед. На 76-й минуте счет сравнял хавбек Леандро Троссард.

Ответная встреча между командами пройдет в Мюнхене. Она состоится 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов проведут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

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      Анастасия Борисова
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