«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с мюнхенской «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Букайо Сака. Через шесть минут счет сравнял нападающий Серж Гнабри. На 32-й минуте форвард Харри Кейн реализовал пенальти и вывел «Баварию» вперед. На 76-й минуте счет сравнял хавбек Леандро Троссард.

Ответная встреча между командами пройдет в Мюнхене. Она состоится 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов проведут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.