«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. У победителя забили форварды Стефан Да Коста, Семен Кизимов, Анатолий Голышев, Степан Хрипунов и Семен Кизимов. В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Гребенкин, Александр Петунин, Данила Юров.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 11 апреля.

В финале победитель противостояния встретится с ярославским «Локомотивом». Последние разгромили челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.