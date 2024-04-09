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19:28, 9 апреля 2024Спорт

«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. У победителя забили форварды Стефан Да Коста, Семен Кизимов, Анатолий Голышев, Степан Хрипунов и Семен Кизимов. В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Гребенкин, Александр Петунин, Данила Юров.

Таким образом, «Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 11 апреля.

В финале победитель противостояния встретится с ярославским «Локомотивом». Последние разгромили челябинский «Трактор» со счетом 4-0 в серии.

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      Анастасия Борисова
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