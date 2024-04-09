Учительница 10 раз занялась сексом с учеником и получила три месяца тюрьмы

В США учительница из штата Небраска получила 3 месяца тюрьмы за секс с учеником

Учительница английского языка из США получила три месяца тюрьмы за изнасилования 17-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя Лилли Боуман из штата Небраска завела роман с учеником в марте 2023 года. Родители подростка начали подозревать, что он состоит в противозаконных отношениях с преподавательницей, и обратились в полицию. Боуман арестовали в мае того же года.

Во время обыска у нее дома правоохранители нашли некие доказательства изнасилования школьника. Кроме того, выяснилось, что она занималась сексом с пострадавшим как минимум 10 раз.

В январе Бойман пошла на сделку со следствием и признала вину. Ей смягчили обвинения и в итоге приговорили к трем месяцам тюрьмы. После выхода на свободу она будет находиться под надзором в течение пяти лет. Кроме того, ей придется зарегистрироваться в качестве лица, совершившего преступления против половой неприкосновенности.

Ранее в США арестовали учительницу из штата Иллинойс, которая изнасиловала шестиклассника у себя дома. Элли Бардфилд из поселка Сион взяли под стражу после того как в полицию обратилась мать 11-летнего ученика.

