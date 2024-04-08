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00:43, 8 апреля 2024Из жизни

Учительница пригласила к себе домой 11-летнего школьника и занялась с ним сексом

В США учительница из штата Иллинойс изнасиловала 11-летнего ученика у себя дома
Alley Bardfield

Alley Bardfield. Фото: Macon County Jail

В США арестовали учительницу из штата Иллинойс, которая изнасиловала шестиклассника у себя дома. Об этом сообщает WRSP-TV.

Элли Бардфилд из поселка Сион взяли под стражу после того как в полицию обратилась мать 11-летнего ученика. 2 апреля женщина рассказала следователям, что сын «стал вести себя иначе» после того как учительница пригласила его к себе домой. Позже мальчик признался, что Бардфилд занялась с ним сексом 29 марта.

3 апреля преподавательницу, которая много лет работала в школе в качестве учителя на замену, арестовали. Предварительно детективы тщательно изучили текстовые сообщения, которыми Бардфилд обменивалась со школьником, а также провели обыск в его доме. Было обнаружено достаточно доказательств, чтобы выдвинуть против женщины обвинения.

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В частности, выяснилось, что сексуальный контакт между Бардфилд и мальчиком был не единичным, а один из эпизодов произошел в стенах школы. Администрация учебного заведения заявила о сотрудничестве со следствием. Учительница находится в тюрьме округа Мейкон.

Ранее в Великобритании 46-летняя учительница изнасиловала подростка, попала в тюрьму и навсегда лишилась работы. Преступление женщина совершила вместе с бойфрендом.

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      Никита Савин
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