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07:30, 4 апреля 2024Из жизни

Учительница вместе с бойфрендом изнасиловала девочку и навсегда лишилась работы

Фото: Merseyside Police / Manchester Evening News

В Великобритании 46-летняя учительница вместе с бойфрендом подвергла подростка сексуализированному насилию, попала в тюрьму и навсегда лишилась работы. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Джули Моррис неоднократно насиловала девочку в возрасте до 13 лет в период с 2018 по 2021 год, когда работала в начальной школе в городе Тайлдесли, графство Большой Манчестер. Отмечается, что она совершала преступления вместе с партнером Дэвидом Моррисом. Как заявили в суде, мужчина часто снимал акты насилия на видео. На записях было слышно, как Джули смеется во время надругательств.

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Учительницу и ее бойфренда арестовали в сентябре 2021 года. В ходе расследования полиция изучила переписку Джули и Дэвида в сети и выяснила, что они регулярно обсуждали сексуализированное насилие над детьми. Учительница призналась в совершении 18 преступлений против половой неприкосновенности, включая два случая изнасилования. Ее приговорили к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения с продлением срока на четыре года. Дэвид, признавшийся в 34 преступлениях, включая семь случаев изнасилования, был приговорен к 16 годам лишения свободы с продлением срока на четыре года.

Джули уволили с работы. Ей запретили возвращаться к преподавательской деятельности. Как заявили члены Агентства по урегулированию в области образования, существует риск, что бывшая учительница снова совершит преступление.

Ранее в США вынесли приговор бывшей учительнице физкультуры, которая систематически насиловала 13-летнюю школьницу. Расследование началось после того, как мать ученицы обнаружила у нее в телефоне переписку интимного содержания с учительницей и потребовала объяснений.

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      Алиса Удовик
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