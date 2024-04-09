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17:37, 9 апреля 2024Ценности

Белла Хадид поцеловалась с возлюбленным на камеру

Фото: @bellahadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид поделилась откровенным фото с возлюбленным. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На снимке 27-летняя манекенщица предстала, сидя на лошади и целуя своего избранника, профессионального наездника и бизнесмена Адана Бануэлоса. Звезда надела обтягивающие штаны и топ на широких бретелях. Мужчина, в свою очередь, примерил широкие джинсы, темно-синюю футболку и бейсболку.

Данным кадром знаменитость поздравила Бануэлоса с днем рождения.

В марте были раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной, модели Виттории Черетти. По словам анонимного источника, 49-летний актер пока не готов сделать избраннице предложение руки и сердца.

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      Екатерина Ештокина
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