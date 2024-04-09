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18:25, 9 апреля 2024Ценности

Блейк Лайвли вышла в свет в колье вместо бюстгальтера

Американскую актрису Блейк Лайвли заметили в жемчужном колье вместо бюстгальтера

Кадр: MikMorroneFans / YouTube

Американская актриса Блейк Лайвли попала в объективы папарацци в Италии в откровенном наряде с колье вместо бюстгальтера. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

35-летнюю звезду заметили на съемочной площадке фильма «Простая просьба 2» в белом костюме, состоящем из широких брюк и укороченного пиджака с глубокими вырезами вдоль бедер и спины. Помимо этого, знаменитость примерила широкополую шляпу в тон наряду.

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Кроме того, Лайвли вышла в свет в массивном жемчужном ожерелье, сшитом из нескольких нитей с бусинами. При этом сквозь украшения частично просвечивалась грудь звезды. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки с круглой оправой.

В феврале Блейк Лайвли вышла на публику в украшениях почти за 50 миллионов рублей. Она дополнила свой образ многочисленными ювелирными изделиями, в том числе массивным золотым колье.

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      Екатерина Ештокина
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