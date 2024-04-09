Боец СВО пожаловался на забравших у него миллион рублей подругу и ее любовника

В Петербурге боец СВО пожаловался на подругу, забравшую у него 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге боец специальной военной операции (СВО) без правой руки пожаловался на подругу и ее любовника, которые забрали у него более миллиона рублей. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, участник боевых действий позвонил в полицию из военного госпиталя. Мужчина заявил, что получил ранение и контузию в зоне СВО.

Он пояснил, что его 49-летняя сожительница обманным путем забрала у него крупную сумму денег. После этого она уехала с любовником в родной город Воткинск в Удмуртии.

Военнослужащий пояснил, что готов написать заявление, однако в этом ему нужна помощь. У правой руки отсутствует локтевой сустав, а левой он писать не может.

Ранее сообщалось, что в сибирском селе Репьево избили заступившегося за продавщицу в кафе участника спецоперации.