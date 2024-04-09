Динозавры опровергли старинное биологическое правило

Nature: размер динозавров опроверг биологическое правило Бергмана

Палеонтологи Университета Аляски в Фэрбенксе и Университета Рединга изучили окаменелости динозавров и опровергли старинное биологическое правило Бергмана, предложенное еще в 1847 году. Согласно ему, животные, обитающие в более прохладном климате, крупнее, чем их родственные виды, живущие в более теплых широтах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Ученые проанализировали данные по окаменелостям многих видов динозавров. Набор данных включал самых северных ящеров, обитавших на территории формации Принс-Крик на Аляске и сталкивавшихся с минусовой температурой и снегопадом. Несмотря на это, исследователи не обнаружили заметного увеличения размеров тела ни у одного из арктических динозавров.

При анализе млекопитающих и птиц оказалось, что широта также не определяла размер тела современных видов птиц и млекопитающих. Между размером тела современных птиц и температурой существовала небольшая связь, но в случае доисторических птиц этого не наблюдалось.

Таки образом, эволюцию тел различных размеров у динозавров и млекопитающих нельзя свести к простой функции широты или температуры. Правило Бергмана оказалось применимо только к подмножеству гомойотермных (теплокровных) животных, поддерживающих стабильную температуру тела, и только в том случае, если из всех климатических факторов рассматривается только температура.