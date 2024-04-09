В российском городе произошла диверсия на железной дороге

В Тольятти неизвестные подожгли релейный шкаф, возбуждено дело о диверсии

В Тольятти возбуждено уголовное дело о диверсии после поджога на железной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Неизвестные 5 апреля подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями на 22-м километре перегона «Жигулевское море — станция Тольятти». На место инцидента прибыли сотрудники МВД на транспорте и нашли шкафы с отогнутым дверцами.

Поджог не повлиял на движение поездов.

4 марта диверсанты устроили взрыв на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск. Движение поездов по мосту было приостановлено.