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12:19, 9 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе произошла диверсия на железной дороге

В Тольятти неизвестные подожгли релейный шкаф, возбуждено дело о диверсии

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Тольятти возбуждено уголовное дело о диверсии после поджога на железной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Неизвестные 5 апреля подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями на 22-м километре перегона «Жигулевское море — станция Тольятти». На место инцидента прибыли сотрудники МВД на транспорте и нашли шкафы с отогнутым дверцами.

Поджог не повлиял на движение поездов.

4 марта диверсанты устроили взрыв на опоре железнодорожного моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда — Чапаевск. Движение поездов по мосту было приостановлено.

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      Любовь Ширижик
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