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12:20, 9 апреля 2024Ценности

Дженнифер Лопес высмеяли в сети за «грязные» джинсы

Фото: Gotham / Contributor / Getty images

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в «грязных» джинсах и была высмеяна в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. На размещенных фото видно, что звезда надела длинное темно-синее пальто, водолазку в тон и широкие джинсы с эффектом загрязненности. Помимо этого, Лопес дополнила свой образ маленькой сумкой голубого цвета и остроносыми туфлями на каблуках.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под материалом. «Эти грязные джинсы совсем не модные», «В каком случае большие грязные джинсы в сочетании с очень дорогими аксессуарами будут хорошо смотреться?», «Смешной наряд», «Эти джинсы просто смех», — высказались они.

Фото: Fernando Ramales / BACKGRID / Legion-Media.ru

Ранее в сети высмеяли внешний вид блогерши Дины Саевой из-за одной детали. На размещенном снимке 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала макияж, который для нее сделал знаменитый визажист Патрик Та, работавший с такими звездами, как модель Джиджи Хадид и певица Кэти Перри.

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      Екатерина Ештокина
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