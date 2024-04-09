Дженнифер Лопес высмеяли в сети за «грязные» джинсы

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в «грязных» джинсах и была высмеяна в сети. Соответствующие снимки и комментарии публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке. На размещенных фото видно, что звезда надела длинное темно-синее пальто, водолазку в тон и широкие джинсы с эффектом загрязненности. Помимо этого, Лопес дополнила свой образ маленькой сумкой голубого цвета и остроносыми туфлями на каблуках.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под материалом. «Эти грязные джинсы совсем не модные», «В каком случае большие грязные джинсы в сочетании с очень дорогими аксессуарами будут хорошо смотреться?», «Смешной наряд», «Эти джинсы просто смех», — высказались они.

Фото: Fernando Ramales / BACKGRID / Legion-Media.ru

Ранее в сети высмеяли внешний вид блогерши Дины Саевой из-за одной детали. На размещенном снимке 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала макияж, который для нее сделал знаменитый визажист Патрик Та, работавший с такими звездами, как модель Джиджи Хадид и певица Кэти Перри.