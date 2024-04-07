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19:15, 7 апреля 2024Ценности

В сети высмеяли внешний вид блогерши Дины Саевой из-за одной детали

Кадр: @ddbeauty.space

В сети высмеяли внешний вид популярной российской блогерши Дины Саевой из-за одной детали. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала макияж, который для нее сделал знаменитый визажист Патрик Та, работавший с такими звездами, как модель Джиджи Хадид и певица Кэти Перри. При этом Саева примерила черное платье на широких бретелях и распустила темные волосы.

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Поклонники оценили мейкап блогерши в комментариях под постом. «Макияж красивый, если не смотреть на брови», «Брови с лицом непропорциональны», «Брови слишком острые, как две полоски просто», «Бровки орлом», — заявили они.

В марте блогерша Дина Саева раскрыла неожиданный секрет изменений во внешности. По словам инфлюэнсерши, на нее положительно повлияли ранние засыпание и подъем.

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      Екатерина Ештокина
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