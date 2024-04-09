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14:43, 9 апреля 2024Мир

ЕСПЧ выступил против России по иску Грузии

ЕСПЧ выступил против России по иску о правах человека в Абхазии и Южной Осетии

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выступил против России по иску Грузии о якобы нарушениях прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее решение опубликовано на сайте международной структуры.

«В решении суда по иску Грузии против России ЕСПЧ единогласно постановил, что имело место нарушение статей 2 ("Право на жизнь"), 3 ("Запрет бесчеловечного отношения"), 5 п. 1 ("Право на свободу и безопасность"), 8 ("Право на уважение частной и семейной жизни") Европейской конвенции по правам человека», — отмечается в заявлении судебной структуры.

Данный иск был подан Тбилиси еще в 2018 году, где были предъявлены обвинения в якобы «административной практике массового притеснения, задержаний, нападений жителей Грузии». Кроме того, отмечается, что Грузия уже четвертый раз судится с Россией в рамках ЕСПЧ.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер пригрозил, что Грузия может лишиться статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) из-за принятия закона об иностранных агентах. Закон также не поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявившая, что данный законопроект является саботажем на пути евроинтеграции страны.

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      Максим Габриелян
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