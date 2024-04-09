Россиянин попал под следствие ФСБ за антироссийские лозунги

ФСБ задержала крымчанина за призывы к насилию над русскими

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Феодосии за антироссийские лозунги и призывы к насилию над русскими. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Крыму.

Мужчина публично выкрикивал экстремистские призывы. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое направлено в Феодосийский городской суд.

22 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили в Крыму члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористическим и запрещен). Задержан гражданин России 1988 года рождения, который вступил в нацбатальон в 2015 году и был его активным участником. Он с огнестрельным оружием занимался проверкой людей и транспорта в пунктах пропуска на границе Украины и России, а также обеспечивал охрану объектов.