Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:55, 9 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попал под следствие ФСБ за антироссийские лозунги

ФСБ задержала крымчанина за призывы к насилию над русскими

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Феодосии за антироссийские лозунги и призывы к насилию над русскими. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по Крыму.

Мужчина публично выкрикивал экстремистские призывы. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое направлено в Феодосийский городской суд.

22 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили в Крыму члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористическим и запрещен). Задержан гражданин России 1988 года рождения, который вступил в нацбатальон в 2015 году и был его активным участником. Он с огнестрельным оружием занимался проверкой людей и транспорта в пунктах пропуска на границе Украины и России, а также обеспечивал охрану объектов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Телефоны все убрали». Оренбургский губернатор резко обратился к жителям на встрече. Что на это ответили в Кремле?

      В России нашли необычное применение отходам

      Сергей Пенкин ответил на вопрос о странностях умершего участника «Голоса»

      Российские следователи проверят связи террористов с иностранными спонсорами

      Селену Гомес в сети сравнили с пенсионеркой из-за наряда на новых фото

      Таиланд присоединился к проекту китайской лунной станции

      Туристка занялась экстремальным сексом на курорте Испании и не выжила

      Студент остановил неуправляемый автобус и спас 56 учащихся

      СК возбудил дело о финансировании терроризма против должностных лиц США

      Российские войска заняли выгодные рубежи на одном из направлений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше