В Крыму сотрудники ФСБ выявили члена запрещенного нацбатальона

ФСБ задержала в Крыму члена запрещенного нацбатальона имени Номана Челебиджихана

Сотрудники ФСБ выявили в Крыму члена незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержан гражданин России 1988 года рождения, который вступил в нацбатальон в 2015 году и был его активным участником. Он с огнестрельным оружием занимался проверкой людей и транспорта в пунктах пропуска на границе Украины и России, а также обеспечивал охрану объектов.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании против интересов России»). Мужчина арестован с санкции суда.

7 марта сообщалось, что в Херсонской области полиция задержала бывшего пиарщика нацбаталона Геннадия Осьмака. Он также стал фигурантом уголовного дела по статье 208 УК РФ («Участие в незаконном вооруженном формировании»). После начала спецоперации мужчина сменил украинское гражданство на российское и старался не привлекать к себе внимания. Однако местные жители узнали его и обратились в полицию.