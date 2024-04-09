Гастроэнтеролог раскрыл способ определить болезнь по отрыжке

Гастроэнтеролог Неронов: отрыжка с гнилостным запахом говорит о болезнях печени

В некоторых случаях постоянная отрыжка может говорить о заболеваниях, предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. Способы распознать их врач раскрыл в беседе с изданием Life.

Он объяснил, что отрыжка без запаха возникает при несбалансированном питании, заглатывании при приеме пищи большого количества воздуха, употребления в пищу газообразующих продуктов, заложенности носа, курении или приеме напитков сразу после еды, а также привычке принимать ванну вскоре после плотной трапезы.

Однако отрыжка может говорить и о развивающихся проблемах со здоровьем, предупредил Неронов. В частности, о стрессе, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заболеваниях верхних отделов пищеварительной системы — пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Неронов добавил, что нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. «Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета», — рассказал он.

Врач предупредил, что кислая отрыжка появляется при выбросе желудочного сока, а если к ней присоединяются боль в животе, тошнота, то следует обратиться за медицинской помощью, поскольку такие проявления характерны для патологий желудка и двенадцатиперстной кишки. Для борьбы с отрыжкой гастроэнтеролог посоветовал следить за питанием, питаться часто и небольшими порциями, исключить из рациона сладкие продукты, газированные напитки, вызывающие брожение продукты (капусту, бобовые), а также отказаться от принятия ванн и физических упражнений в течение двух часов после приема пищи.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева призвала ограничить потребление чая при некоторых заболеваниях. По ее словам, не стоит выпивать более трех чашек в день людям с железодефицитной анемией.