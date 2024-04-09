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11:50, 9 апреля 2024Мир

Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

Глава МИД Великобритании Кэмерон обсудил с Трампом Украину и НАТО
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон приехал в США, где встретился с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и обсудил конфликт на Украине и НАТО. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что дипломат встретился с кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Кэмерон и Трамп обсудили ситуацию на Украине, конфликт в секторе Газа и будущее Североатлантического альянса. По словам источника издания в британском правительстве, глава внешнеполитического ведомства Великобритании хотел, чтобы Трамп «услышал, сколько Лондон вкладывает в расходы на оборону».

Ранее Кэмерон заявил, что увеличение расходов стран НАТО на военно-промышленный комплекс оградит альянс от экс-президента США в случае его возвращения на пост главы государства. Он подчеркнул, что сила альянса при оборонных расходах каждого его члена, превышающих два процента от ВВП, заставит любого, кто победит на выборах в США, инвестировать в «успех» НАТО.

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      Семен Александров
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