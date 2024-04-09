ИГИЛ пригрозил устроить теракты на Лиге чемпионов

ИГИЛ пригрозил устроить теракты на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов

ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

В сети появилось изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфиналы на этой неделе — «Эмирейтс», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу». Картинка сопровождается надписью «Убить их всех».

Отмечается, что в Испании службы безопасности проинформированы об угрозе. На матчах будут действовать специальные меры наблюдения, также решается вопрос о дополнительных мерах безопасности.

9 и 10 апреля в рамках ЛЧ пройдет четыре матча. В них сыграют «Арсенал» и «Бавария» (в Лондоне), «Реал» и «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Боруссия» (оба — в Мадриде), «ПСЖ» и «Барселона» (в Париже).