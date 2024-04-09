Илон Маск заявил о преследовании Вашингтоном идеи «вечной войны» на Украине

Миллиардер Маск: преследование США идеи «вечной войны» на Украине — проблема

Преследование Вашингтоном идеи вечной войны на Украине вместо реальных целей является проблемой. С таким заявлением в X выступил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

«Это реальная проблема — то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война», — написал предприниматель в ответ на комментарий пользователя соцсети, критиковавшего выступление лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера за отсутствие внятного представления о победе Киева в конфликте.

Ранее Шумер заявил, что Сенат надавит на Палату представителей США ради окончательного одобрения пакета помощи Киеву. По его словам, выделение средств для Украины лежит в основе интересов американской национальной безопасности.