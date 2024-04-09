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17:29, 9 апреля 2024Экономика

Израиль пригрозил Турции обратиться к «друзьям» в США из-за санкций Анкары

Глава МИД Израиля Кац пригрозил Турции санкциями за ограничение экспорта Анкарой

Фото: Sebastian Scheiner / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Исраэль Кац пригрозил Турции обратиться к «друзьям» в США и ввести в отношении Анкары санкции. Его слова приводит газета The Times of Israel.

Поводом для подобных мер стало введение турецкими властями ограничений на вывоз местной продукции в Израиль. Как отметил Кац, подобный шаг Анкары стал нарушением торговых двусторонних отношений. В ответ на это действие власти Израиля намерены в ближайшее время подготовить «обширный список» турецких товаров, которые будет запрещено провозить на его территорию.

Глава МИД Израиля также добавил, что еврейское государство попросит «своих друзей в американском Конгрессе» внимательно изучить нарушение Турцией законов о бойкоте против Израиля. Кроме того, власти ближневосточной страны оставляют за собой право обратиться к «произраильским странам и организациям в США» с требованием прекратить инвестиции в турецкую экономику и ввоз ее продукции, заключил Кац.

В список запрещенных к провозу на территорию Израиля турецких товаров попали в общей сложности 54 категории промышленных товаров, включая изделия из алюминия, меди, стали, цемента, а также строительная техника, моторные масла, минеральные удобрения, авиационный бензин и другие виды топлива. В турецком министерстве торговли пообещали снять ограничения после прекращения боевых действия вооруженными силами Израиля на территории сектора Газа.

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      Анатолий Акулов
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