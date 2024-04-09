Илон Маск предупредил об угрозе теракта в США из-за проблем на границе

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X предупредил об угрозе теракта в США из-за проблем на границе.

«Это лишь вопрос времени», — прокомментировал он заявление экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, что если не закрыть южную границу и не начать массовую депортацию, то в США может произойти трагедия масштаба терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее Маск опроверг заявления, согласно которым Россия якобы активно распространяет фейки в его соцсети для оказания влияния. По его словам, наблюдаемые усилия оказать влияние на что-либо исходят от Запада, а не от России.