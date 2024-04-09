МИД заявил о готовности России обсудить серьезные предложения по Украине

Полищук заявил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения по Украине

Глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил о готовности Москвы обсуждать действительно серьезные предложения по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложения должны быть основаны на современных реалиях и учете законных интересов России.

Полищук заявил, что Украина и западные страны продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии. «Мы не раз заявляли, что не будем участвовать в таких встречах и обсуждать заведомо провальную "формулу Зеленского" ни целиком, ни по частям», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждение урегулирования на Украине на основе «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского является бессмысленной тратой времени. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть достигнуто на равной основе с учетом интересов сторон.