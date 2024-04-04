Лавров назвал тратой времени обсуждение формулы Зеленского
Обсуждение урегулирования на Украине на основе «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского является бессмысленной тратой времени. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Лавров прокомментировал возможный саммит по урегулированию на Украине на основе формулы Зеленского. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть достигнуто на равной основе с учетом интересов сторон. Дипломат отметил, что это расходится с позицией западных политиков по урегулированию на основе «формулы мира».
«Это бессмысленная трата времени и интеллекта, если там у кого-то еще что-то остается», — заявил глава МИД России. Он добавил, что Россия по-прежнему приветствует различные инициативы, продвигаемые странами «глобального Юга».
Ранее Лавров описал заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода на границы февраля 2022 года фразой «мечтать не вредно».