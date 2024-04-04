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14:46, 4 апреля 2024Бывший СССР

Лавров назвал тратой времени обсуждение формулы Зеленского

Лавров: обсуждение урегулирования на основе формулы Зеленского — трата времени

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Обсуждение урегулирования на Украине на основе «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского является бессмысленной тратой времени. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с журналистами, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров прокомментировал возможный саммит по урегулированию на Украине на основе формулы Зеленского. Он подчеркнул, что мирное соглашение должно быть достигнуто на равной основе с учетом интересов сторон. Дипломат отметил, что это расходится с позицией западных политиков по урегулированию на основе «формулы мира».

«Это бессмысленная трата времени и интеллекта, если там у кого-то еще что-то остается», — заявил глава МИД России. Он добавил, что Россия по-прежнему приветствует различные инициативы, продвигаемые странами «глобального Юга».

Ранее Лавров описал заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой в случае выхода на границы февраля 2022 года фразой «мечтать не вредно».

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      Алевтина Запольская
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