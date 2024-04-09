Модель Перминова снялась в откровенном платье без бюстгальтера

Модель Елена Перминова снялась в белом трикотажном платье без бюстгальтера

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 37-летняя знаменитость предстала в белом трикотажном платье мини, сквозь которое просвечивали трусы в тон изделию. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. Манекенщица надела удлиненный кардиган молочного оттенка и серебристые балетки с закругленным носом.

В качестве аксессуаров она выбрала маленькую сумку, массивные серьги в форме сердца и ободок. Перминова распустила светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

В марте Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике. Манекенщица поделилась в сторис скриншотом из видео, на котором, повернувшись спиной к камере, продемонстрировала фигуру в платье длины мини. Звезда уточнила, что до беременности не обладала пышными формами.