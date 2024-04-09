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10:59, 9 апреля 2024Россия

Москвич пришел в магазин и предъявил вместо карты гранату

В Москве мужчина предъявил в магазине гранату вместо скидочной карты

Фото: Иван Кальминг / Коммерсантъ

В Москве мужчина предъявил на кассе гранату вместо скидочной карты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, так мужчина хотел получить скидку на лимонад и водку, которые он оплачивал на кассе. Кассир отказалась дать ему карту магазина, из-за чего москвич достал из рюкзака гранату и положил ее на прилавок. Сотруднице пришлось пробить покупки жителя Москвы со скидкой. Владелец гранаты перед выходом из супермаркета заверил кассира, что она ненастоящая. Женщина впоследствии вызвала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали москвича через час — он сидел на лавочке у соседнего дома. Выяснилось, что мужчина родился в Польше и ранее уже был судим за наркотики.

Ранее жительнице Зеленограда порвало кисть, когда она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату. Предмет оказался страйкбольной гранатой. Специалисты выясняют, кто и зачем оставил ее на дереве.

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      Анастасия Шейкина
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