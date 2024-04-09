Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:45, 9 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы: 9 апреля ожидается гроза с усилением ветра

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается гроза с усилением ветра. Об этом москвичей предупредили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе местами прогнозируются дождь и гроза, при этом при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность на улице и не парковать автомобили возле деревьев, а также не укрываться под ними.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло в Москве и Подмосковье на текущей неделе. По словам синоптика, до четверга, 11 апреля, включительно под влиянием переноса теплых воздушных масс из Атлантики воздух в регионе будет прогреваться до значений, которые на семь-восемь градусов превышают многолетнюю климатическую норму.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Стало известно о продаже счастливого лотерейного билета на 120 миллиардов рублей

      Лавров оценил шансы Киева уйти от ответственности за атаки на ЗАЭС

      В Азербайджане сообщили об обстреле пограничников со стороны Армении

      Заслуженный артист России покончил с собой

      Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

      Россиянин избил таксиста и порезал ему колеса

      Число контролируемых россиянами зарубежных компаний резко увеличилось

      Россиянина отправили на кладбище из-за долгов по алиментам

      Украину предупредили об отказе от экспорта сельхозпродукции ради вступления в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше