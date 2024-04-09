Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы: 9 апреля ожидается гроза с усилением ветра

Во вторник, 9 апреля, в Москве ожидается гроза с усилением ветра. Об этом москвичей предупредили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно прогнозам синоптиков, в городе местами прогнозируются дождь и гроза, при этом при грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Жителей столицы призвали соблюдать осторожность на улице и не парковать автомобили возле деревьев, а также не укрываться под ними.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло в Москве и Подмосковье на текущей неделе. По словам синоптика, до четверга, 11 апреля, включительно под влиянием переноса теплых воздушных масс из Атлантики воздух в регионе будет прогреваться до значений, которые на семь-восемь градусов превышают многолетнюю климатическую норму.