МВД сообщило об оружии у подозреваемого в стрельбе по силовикам россиянина

МВД: расстрелявший полицейских в Подмосковье может быть вооружен

Мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Подмосковье, может быть вооружен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве попросили не разговаривать с подозреваемым и не пытаться задержать его самостоятельно. В настоящее время силовики принимают меры по установлению его местонахождения.

Ранее МВД установило личность мужчины, стрелявшего в двух подмосковных полицейских. 34-летний житель Москвы по имени Буряков Василий Владимирович объявлен в розыск.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля, когда сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде вели слежку за наркодилером. Позже их без сознания и с огнестрельными ранениями обнаружил житель Подмосковья.

