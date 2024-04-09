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15:54, 9 апреля 2024Силовые структуры

МВД сообщило об оружии у подозреваемого в стрельбе по силовикам россиянина

МВД: расстрелявший полицейских в Подмосковье может быть вооружен

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Подмосковье, может быть вооружен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве попросили не разговаривать с подозреваемым и не пытаться задержать его самостоятельно. В настоящее время силовики принимают меры по установлению его местонахождения.

Ранее МВД установило личность мужчины, стрелявшего в двух подмосковных полицейских. 34-летний житель Москвы по имени Буряков Василий Владимирович объявлен в розыск.

Нападение на полицейских произошло 7 апреля, когда сотрудники правоохранительных органов в гражданской одежде вели слежку за наркодилером. Позже их без сознания и с огнестрельными ранениями обнаружил житель Подмосковья.

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      Олеся Мицкевич
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