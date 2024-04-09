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11:18, 9 апреля 2024Бывший СССР

На Украине жители дома сломали сирену воздушной тревоги из-за проблем со сном

На Украине жители Теплодара сломали мешавшую им спать сирену воздушной тревоги

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жители Теплодара Одесской области Украины сломали сирену воздушной тревоги, мешавшую им спать. Об этом рассказал Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

«В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать», — говорится в сообщении.

Ранее российские военные ударили по припортовой зоне в Одесской области. Мощный прилет произошел в районе порта города Ильичевск. Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришелся по складу боеприпасов и сопровождался большим выбросом пламени и сильной ударной волной.

Кроме того, взрыв произошел в городе Стрый в Львовской области. Удар Армии России мог попасть по расположению Вооруженных сил Украины.

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      Александр Курбатов
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