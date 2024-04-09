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15:54, 9 апреля 2024Мир

Нетаньяху пообещал полностью ликвидировать ХАМАС

Нетаньяху пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Лидер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с новобранцами для службы в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе на юге сектора Газа. Его слова передает Канцелярия премьер-министра.

«Мы завершим ликвидацию батальонов ХАМАС, в том числе в Рафахе. В мире нет силы, которая нас остановит. Есть много сил, пытающихся это сделать, но это не поможет», — заявил Нетаньяху.

По его словам, у военных есть три главных цели: вернуть похищенных, ликвидировать ХАМАС и сделать так, чтобы Газа не представляла угрозы для Израиля. «И есть четвертая цель: ХАМАС является частью "оси зла" Ирана, которая стремится уничтожить нас. И когда мы победим ХАМАС, это будет не просто победой над ХАМАС, это будет победой над осью», — добавил он.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров.

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      Лина Пивоварова
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