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17:05, 9 апреля 2024Путешествия

Один город России захотел привлечь больше китайских туристов

Власти Санкт-Петербурга захотели привлечь туристов из Шанхая, Пекина и Чэнду

Фото: Karina Kegy / Unsplash

Власти Санкт-Петербурга захотели привлечь больше туристов из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

По данным источника, туристические возможности Северной столицы продемонстрируют туроператорам крупнейших городов Поднебесной. В частности, выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» состоятся с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду.

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В пресс-службе подчеркнули, что китайские путешественники заинтересованы поездками в Россию — об этом свидетельствует беспрецедентная активность туркомпаний, которые регистрируются на мероприятия. Представители сферы гостеприимства, планирующие работать с китайскими коллегами, сейчас обновляют программы маршрутов.

Ранее власти Приморского края захотели увеличить туристический поток из Китая. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в регионе внедряют туристский стандарт «Чайна Френдли».

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      Алина Черненко
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