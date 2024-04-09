Один город России захотел привлечь больше китайских туристов

Власти Санкт-Петербурга захотели привлечь туристов из Шанхая, Пекина и Чэнду

Власти Санкт-Петербурга захотели привлечь больше туристов из Китая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации российского города.

По данным источника, туристические возможности Северной столицы продемонстрируют туроператорам крупнейших городов Поднебесной. В частности, выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» состоятся с 7 по 11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду.

В пресс-службе подчеркнули, что китайские путешественники заинтересованы поездками в Россию — об этом свидетельствует беспрецедентная активность туркомпаний, которые регистрируются на мероприятия. Представители сферы гостеприимства, планирующие работать с китайскими коллегами, сейчас обновляют программы маршрутов.

Ранее власти Приморского края захотели увеличить туристический поток из Китая. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, в регионе внедряют туристский стандарт «Чайна Френдли».

