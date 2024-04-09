Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:31, 9 апреля 2024Путешествия

Пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц

Самолет JetStar Airways при взлете столкнулся со стаей австралийских пустельг

Фото: Arne Dedert / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании JetStar Airways при взлете столкнулся со стаей австралийских пустельг. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в городе Голд-Кост, Австралия. Несмотря на столкновение с птицами экипаж решил продолжить полет. Посадка в аэропорту назначения в Сиднее прошла благополучно.

Ранее стало известно, что в двигатель российского самолета Sukhoi Superjet 100 с 83 пассажирами на борту попала чайка. Инцидент произошел на высоте около трех километров.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Россиянам раскрыли главные ошибки в интерьере дачи

      Россиянин подрался в кафе-баре и устроил стрельбу около заведения

      В Харькове цели в районе авиазавода попали под удар авиабомб

      В затапливаемом российском регионе приостановят плановую госпитализацию

      В МЧС назвали напряженной ситуацию с паводками в России

      Российские десантники получат БМП-3

      Неожиданный артефакт возрастом 145 миллионов лет нашли в Крыму

      53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

      Помогавшего беженцам волонтера нашли без признаков жизни в российском СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше