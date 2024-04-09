Пассажирский самолет при взлете столкнулся со стаей птиц

Самолет JetStar Airways при взлете столкнулся со стаей австралийских пустельг

Пассажирский самолет авиакомпании JetStar Airways при взлете столкнулся со стаей австралийских пустельг. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в городе Голд-Кост, Австралия. Несмотря на столкновение с птицами экипаж решил продолжить полет. Посадка в аэропорту назначения в Сиднее прошла благополучно.

Ранее стало известно, что в двигатель российского самолета Sukhoi Superjet 100 с 83 пассажирами на борту попала чайка. Инцидент произошел на высоте около трех километров.

