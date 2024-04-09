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00:27, 9 апреля 2024Россия

Поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме

Поезда в Белоруссию и Калининград пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Несколько поездов дальнего следования в города Белоруссии и Калининград последуют в обход из-за обрушения путепровода в Вязьме. В частности, речь идет о составах, которые направляются в Минск, Брест, Гомель, информирует «Московская железная дорога» в своем Telegram-канале.

Так, для пассажиров «Ласточек» СмоленскМосква и Минск — Москва (№ 744, № 732, № 718, № 735, № 721) организуют компенсационные автобусы. Они будут курсировать между Вязьмой и Семлево. На указанных станциях пассажиров будут ждать поезда для продолжения поездок. Кроме того, можно переоформить билеты или сдать их бесплатно.

В понедельник, 8 апреля, в городе Вязьме Смоленской области рухнул Панинский мост с машинами. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Уточнялось, что построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин высказался о восстановлении обрушившегося моста в Вязьме. По его словам, восстанавливать мост не имеет смысла.

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      Марина Совина
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