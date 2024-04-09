Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

Полпред президента России в ПВО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Вместе с полпредом в ПФО в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Комаров и Куренков обсудят паводковую обстановку вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Основной задачей станет координация усилий МЧС России, направленных на ликвидацию последствий наводнения, отметили в правительстве региона.

Ранее жители Орска — одного из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов — рассказали о разгуле мародеров. Группа горожан отказалась покидать свои дома и пояснила, что имущество жителей «растаскивают внаглую».