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10:07, 9 апреля 2024Россия

Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

Полпред президента России в ПВО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков
СюжетНаводнения в России:
Игорь Комаров

Игорь Комаров. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Полпред президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Вместе с полпредом в ПФО в регион прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Комаров и Куренков обсудят паводковую обстановку вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Основной задачей станет координация усилий МЧС России, направленных на ликвидацию последствий наводнения, отметили в правительстве региона.

Ранее жители Орска — одного из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов — рассказали о разгуле мародеров. Группа горожан отказалась покидать свои дома и пояснила, что имущество жителей «растаскивают внаглую».

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      Алан Босиков
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