Посол Антонов заявил о неприемлемости вступления Украины в НАТО

Антонов: вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России

Вступление Украины в НАТО категорически неприемлемо для России. Кроме того, Москва никогда не смирится с участием Киева во враждебном альянсе, указал на это посол РФ в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

«Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это — угроза национальной безопасности России», — подчеркнул он.

По словам Антонова, «в Вашингтоне принципиально отказываются прислушиваться к заявлениям России о категорическом неприятии членства Киева в альянсе». Посол также указал на то, что Соединенные Штаты не учитывают позицию Москвы.

Единственным правильным вариантом для России является безоговорочная победа ВС РФ на поле боя, резюмировал Антонов.

Ранее Антонов рассказал, что следует предпринять западным странам, чтобы восстановить доверие Москвы. Он назвал происходящее между РФ и Западом выбором второй стороны и подчеркнул, что она растоптала «азы дипломатии, принцип неделимости безопасности».