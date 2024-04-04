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00:58, 4 апреля 2024Мир

Посол назвал условия для восстановления доверия России к Западу

Антонов призвал Запад отказаться от идеи поражения РФ для восстановления доверия
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов . Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что следует предпринять западным странам, чтобы восстановить доверие Москвы. Его слова приводит Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов назвал происходящее между Россией и Западом выбором второй стороны и подчеркнул, что она растоптала «азы дипломатии, принцип неделимости безопасности». Посол назвал условия для восстановления доверия Москвы к западным государствам и рекомендовал им отказаться от идеи поражения страны в конфликте с Россией.

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«Чтобы доверие восстановить, нашим бывшим партнерам следует отринуть иллюзии о возможности нанесения нам стратегического поражения и научиться уважать коренные интересы других государств», — призвал дипломат.

Ранее Антонов ответил на оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и политического руководства страны. Чиновник подчеркнул, что Путин никогда не позволял себе уничижительных замечаний в адрес иностранных коллег, несмотря на обидные выпады в его адрес.

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      Марина Совина
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