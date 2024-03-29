«Ну, просто непристойные замечания». Посол России в США ответил на оскорбления Байдена в адрес Путина

Посол РФ Антонов назвал непристойными замечания Байдена в адрес Путина

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и политического руководства страны.

К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства Анатолий Антонов посол России в США

Антонов подчеркнул, что Путин никогда не позволял себе уничижительных замечаний в адрес иностранных коллег, несмотря на обидные выпады в его адрес.

Политолог объяснил высказывания Байдена страхом перед сильным лидером

Политолог Юрий Светов в комментарии «Вечерней Москве» объяснил, что Байден позволяет себе резкие слова, поскольку считает себя хозяином сверхдержавы.

По словам эксперта, американский президент знает, что ему ничего не будет, в то время как на подобные заявления политиков из других стран может последователь более серьезная реакция.

При этом власти США испытывают страх перед более сильным лидером, поэтому стараются нивелировать его значимость на мировой арене грубыми словами.

Они Путина боятся и всячески демонизируют, потому что осознают его силу и привлекательность его позиции для разных стран мира, поэтому они хотят любым способом принизить его авторитет Юрий Светов политолог

Эксперт напомнил, что российский лидер относится к подобным выпадам с иронией и отмечает, что Москву устраивает Байден В середине февраля Путин отметил, что нынешний глава Белого дома предпочтительнее для России, чем его конкурент Дональд Трамп, поскольку является более опытным и прогнозируемым.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала оскорбления американского президента в адрес Путина политическим бескультурьем. По ее словам, подобные высказывания неприятны, но характеризуют не российские власти, а тех, кто это озвучивает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в феврале отметил, что подобные заявления из Вашингтона являются огромным позором для самих Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила выпады Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в Белом доме.

Что заявлял Байден в адрес Путина?

27 марта Байден вновь оскорбил Владимира Путина. Выступая перед избирателями в штате Северная Каролина, он назвал российского лидера «мясником».

Такое же слово американский лидер использовал год назад, в конце марта 2022 года. Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями главы Белого дома.

После этого американский лидер несколько раз повторял свое утверждение. Последний раз Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин».

В феврале употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

Кроме Путина, Байден нелестно высказывался о главе КНР Си Цзиньпине. В июне 2023 года он назвал китайского лидера диктатором.