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01:23, 29 марта 2024Мир

Посол назвал непристойными замечания Байдена в адрес руководства России

Посол Антонов назвал непристойными замечания Байдена в адрес руководства России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала назвал непристойными замечания лидера США Джо Байдена в адрес российского политического руководства.

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил, что президент России Владимир Путин в отличие от Байдена никогда не позволял себе уничижительных высказываний в адрес руководителей зарубежных стран, несмотря на обидные выпады в его адрес.

Ранее Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина резко высказался о российском лидере. Он рассуждал о повышении налогов для американских миллиардеров, отмечая, что на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

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      Марина Совина
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