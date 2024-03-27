В России ответили на грубость Байдена в отношении Путина
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила президенту США Джо Байдену, который в очередной раз допустил оскорбительные слова в отношении российского лидера Владимира Путина. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвала политическим бескультурьем поведение Байдена.
Ранее Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина, глава Белого дома рассуждал о повышении налогов для американских миллиардеров. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».
«Они в наш адрес на разных этапах истории всегда допускали разные высказывания, но от этого наша страна не стала хуже, а стала только лучше. Они могут говорить все что угодно, нам это крайне неприятно, но это они себя показывают таким образом, а не нас характеризует», — сказала Журова.
Это политическое бескультурье
Депутат также добавила, что российские внешнеполитические ведомства анализируют подобные высказывания, после чего формулируют публичную реакцию Москвы.
22 февраля Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Путин, реагируя на это, предположил, что поводом для таких резких высказываний стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно Байдене.
В марте 2022 года Байден также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями.