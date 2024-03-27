Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 27 марта 2024Мир

В России ответили на грубость Байдена в отношении Путина

Депутат Журова назвала политическим бескультурьем слова Байдена о Путине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила президенту США Джо Байдену, который в очередной раз допустил оскорбительные слова в отношении российского лидера Владимира Путина. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвала политическим бескультурьем поведение Байдена.

Ранее Байден в ходе своего выступления в штате Северная Каролина, глава Белого дома рассуждал о повышении налогов для американских миллиардеров. По его задумке, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

«Они в наш адрес на разных этапах истории всегда допускали разные высказывания, но от этого наша страна не стала хуже, а стала только лучше. Они могут говорить все что угодно, нам это крайне неприятно, но это они себя показывают таким образом, а не нас характеризует», — сказала Журова.

Это политическое бескультурье

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат также добавила, что российские внешнеполитические ведомства анализируют подобные высказывания, после чего формулируют публичную реакцию Москвы.

22 февраля Байден высказался о Путине на закрытом мероприятии для доноров в рамках сбора денег для своей предвыборной кампании. Американский лидер употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»). Путин, реагируя на это, предположил, что поводом для таких резких высказываний стали слова о более предпочтительном для Москвы главе Белого дома — а именно Байдене.

Материалы по теме:
«Америка ищет внешних врагов» Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
«Америка ищет внешних врагов»Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
8 июля 2021
Байден рассказал о главных проблемах США Путин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
Байден рассказал о главных проблемах СШАПутин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
25 марта 2021

В марте 2022 года Байден также оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Позже советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин объяснил оскорбления эмоциями.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Киев ответил Германии на предложение заморозить военный конфликт на Украине

      Россияне потеряли интерес к недвижимости за рубежом

      Российская пенсионерка лишилась 11 миллионов рублей из-за мошенников

      Стало известно о падении дрона с примотанной к нему коробкой в Подмосковье

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше