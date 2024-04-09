Постпред Израиля показал в ООН фото Гитлера с палестинским муфтием-националистом

Постпред Израиля в ООН показал фото Гитлера с палестинским муфтием Аль-Хусейни

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности (СБ) всемирной организации выступил против идеи палестинской государственности и в качестве аргумента показал фото Гитлера с палестинским муфтием-националистом Мухаммадом Амином аль-Хусейни. Об этом сообщает Fox News.

Дипломат назвал муфтия «одним из отцов-основателей палестинского национализма, который был ярым сторонником нацистов, чей антисемитизм был хорошо задокументирован». По его словам, ООН отступила от своей первоначальной цели по предотвращению распространения нацистской идеологии, поддерживая палестинскую государственность.

Эрдан сказал, что цель палестинцев по уничтожению евреев была ясна задолго до создания ООН или Израиля в годы после Второй мировой войны. «И с тех пор и по сегодняшний день корень этого конфликта не изменился. Это не политический конфликт или вопрос о разделе земли. Речь идет исключительно об уничтожении Израиля и евреев», — подчеркнул он.

Ранее СБ ООН направил в Комитет организации по приему новых членов заявку Палестины на вступление. Председательствующая в Совбезе постпред Мальты Ванесса Фрезиер заявляла, что орган обсудит заявку Палестины о возобновлении обсуждения их заявления на принятие в состав ООН в качестве полноправного члена.