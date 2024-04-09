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15:12, 9 апреля 2024Наука и техника

Создан универсальный 3D-принтер

Создан самостоятельно подбирающий параметры печати 3D-принтер

Фото: Massachusetts Institute of Technology

Группа ученых Центра битов и атомов Массачусетского технологического института (CBA), Национального института стандартов и технологий США (NIST) и Национального центра научных исследований в Греции создали универсальный 3D-принтер, который способен самостоятельно подбирать параметры загружаемых в него «чернил» для последующего печатания. Результаты исследования опубликованы в журнале Integrating Materials and Manufacturing Innovation.

В настоящее время при использовании нового материала для печатания нужно корректировать настройки 3D-принтера вручную. Обычно необходимо установить значения до 100 параметров в программном обеспечении, которые контролируют, как принтер будет выдавливать материал при изготовлении объекта. Для широко использующихся полимеров имеется фиксированный набор параметров, который был установлен путем проб и ошибок.

В новой работе исследователи модифицировали экструдер, чтобы он смог измерять параметры потока материала. Данные, собранные в ходе 20-минутного теста, передаются в математическую функцию, которая используется для автоматического создания набора параметров печати. Эти параметры можно ввести в готовое программное обеспечение для 3D-печати и использовать для печати из ранее не используемого материала.

Исследование может помочь снизить воздействие аддитивного производства на окружающую среду, которое обычно основано на неперерабатываемых полимерах и смолах, полученных из ископаемого топлива. Принтер может сам придумать, как печатать из более экологичных материалов, исключая необходимость утомительного подбора параметров.

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      Александр Еникеев
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