Слова Борреля о закрытии «оборонного зонтика» США над Европой объяснили

Политолог Блохин предрек усиление милитаризации Европы

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, заявившего о закрытии «оборонного зонтика» США над Европой. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предрек усиление милитаризации Европы.

Ранее Боррель заявил, что «оборонный зонтик» США, защищающий Европу, может прекратить свое действие.

«Вне контекста США оборону Европы нельзя рассматривать, потому что костяком защищенности Европы является НАТО. Боррель прав в том, что акцент действительно будет меняться, США будут меняться, и их интересы будут смещаться на Азию, где главный враг Китай, а Европа будет периферией мировой системы. Поэтому американцы будут с себя эти обязательства сбрасывать и перераспределять на европейских союзников», — пояснил Блохин.

В результате заявления Борреля будет усиливаться милитаризация Европы, но она все же будет проходить не вне контекста НАТО, а в формате НАТО, будут увеличиваться траты на оборону. Создавать собственные оборонные силы НАТО слишком дорого, и это приведет к еще большим тратам Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В ходе этой же конференции Боррель заявил о возможности реальной войны в Европе. «Возможность войны высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого», — подчеркнул он.