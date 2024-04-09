Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 9 апреля 2024Мир

Слова Борреля о закрытии «оборонного зонтика» США над Европой объяснили

Политолог Блохин предрек усиление милитаризации Европы
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил слова верховного представителя Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, заявившего о закрытии «оборонного зонтика» США над Европой. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт предрек усиление милитаризации Европы.

Ранее Боррель заявил, что «оборонный зонтик» США, защищающий Европу, может прекратить свое действие.

«Вне контекста США оборону Европы нельзя рассматривать, потому что костяком защищенности Европы является НАТО. Боррель прав в том, что акцент действительно будет меняться, США будут меняться, и их интересы будут смещаться на Азию, где главный враг Китай, а Европа будет периферией мировой системы. Поэтому американцы будут с себя эти обязательства сбрасывать и перераспределять на европейских союзников», — пояснил Блохин.

В результате заявления Борреля будет усиливаться милитаризация Европы, но она все же будет проходить не вне контекста НАТО, а в формате НАТО, будут увеличиваться траты на оборону. Создавать собственные оборонные силы НАТО слишком дорого, и это приведет к еще большим тратам

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В ходе этой же конференции Боррель заявил о возможности реальной войны в Европе. «Возможность войны высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать все возможное, чтобы избежать этого», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за две минуты до старта. Что произошло на космодроме?

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Россиянка рассказала о доносе на нее из-за фото в желтой куртке на фоне неба

      Обнаружена рекордная пульсирующая звезда

      Свадебный организатор назвал лучшие наряды для гостей

      Уровень воды в Урале приблизился к критической отметке

      Мэр Орска ответил на вопрос о разрушении дамбы из-за грызунов

      Путин ответил главе российского региона на просьбу о поддержке на выборах

      Монголия назвала невозможным возобновление работы карт «Мир»

      Немецкие школьники стали рисовать свастику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше