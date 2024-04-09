Раскрыта правда о причинах развития деменции

Профессор Спайрс-Джонс: деменцию можно предотвратить, изменив образ жизни

До 40 процентов случаев деменции можно предотвратить, изменив образ жизни, считает профессор нейродегенерации и заместитель директора Центра исследований мозга Эдинбургского университета (Великобритания) Тара Спайрс-Джонс. Правду о причинах развития деменции она раскрыла газете The Telegraph.

Спайрс-Джонс указала, что от одного до пяти процентов случаев болезни Альцгеймера обусловлены генетическими мутациями — риском, на который невозможно повлиять. Еще одним неподдающимся коррекции фактором она назвала возраст — чем старше человек, тем выше вероятность, что он заболеет одной из форм деменции. Остальные причины болезни можно в той или иной степени контролировать, убеждена эксперт.

Травмы головы, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, высокое кровяное давление или диабет связаны с повышенным риском Тара Спайрс-Джонс профессор нейродегенерации

Кроме того, Спайрс-Джонс отметила, что снизить риск развития деменции помогают физические упражнения, поддержание умственной и социальной активности, а также лечение потери слуха.

Ранее нейробиолог Гвенаэль Дуо назвал главные факторы деменции, которые можно скорректировать. По его словам, наиболее явное воздействие оказывают употребление алкоголя, диабет и загрязнение окружающей среды выхлопными газами.