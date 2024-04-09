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07:40, 9 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы

ТАСС: на теле певца Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Стали известны подробности о причинах гибели оперного певца Евгения Кунгурова в центре Москвы. Их раскрыл источник ТАСС в правоохранительных органах, заявив, что, по предварительной информации, на теле артиста нет признаков насильственной смерти.

Также собеседник агентства подтвердил, что в последнее время Кунгуров находился в состоянии депрессии.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой и пристрастие к алкоголю.

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      Александра Синицына
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