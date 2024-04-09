«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Испанский «Реал Мадрид» сыграл вничью с английским «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:3. На второй минуте счет открыл полузащитник гостей Бернарду Силва. На 12-й минуте защитник Рубен Диаш забил автогол и сравнял счет. Через две минуты хавбек Родриго вывел «Реал» вперед.

Во втором тайме на 66-й минуте полузащитник Филип Фоден сравнял счет. Через пять минут защитник Йошко Гвардиол вывел англичан вперед. На 79-й минуте хавбек Федерико Вальверде вновь сравнял счет.

Ответная встреча команд пройдет в Манчестере. Она состоится 17 апреля.

Финал Лиги чемпионов проведут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.