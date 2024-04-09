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17:57, 9 апреля 2024Наука и техника

Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

Videocardz: RGB-подсветка игрового ПК может прожечь корпус видеокарты

Фото: daniiD / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Reddit пожаловались на подсветку своих компьютеров, которая нанесла урон видеокарте. На это обратили внимание журналисты издания Videocardz.

Авторы заметили, что на Reddit практически одновременно появились два похожих поста. В первом автор рассказал, что подсветка игрового ПК прожгла корпус видеокарты и приложил соответствующее фото. Во втором посетитель площадки заявил, что столкнулся с такой же проблемой.

Специалисты Videocardz проанализировали публикации и отметили, что RGB-подсветка компьютеров действительно может быть опасной. Это связано с тем, что некоторые модели оснащены лампами с высоким индексом цветопередачи (CRI), которые могут генерировать свет в ультрафиолетовом спектре в диапазоне от 375 до 400 нанометров.

По словам журналистов, неясно, урон был нанесен непосредственно лучами или теплом от ламп. Авторы предположили, что если бы подсветка вредила компонентам компьютера из-за повышенного нагрева, то в сети было бы больше жалоб.

В начале апреля корпорация Apple обновила правила App Store, разрешив публикацию игровых эмуляторов на площадке. Эмуляторы игр могут быть опубликованы только для пользователей из стран ЕС, остальному миру они будут недоступны.

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      Андрей Ставицкий
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