Подсветка ПК оказалась опасной для видеокарт

Videocardz: RGB-подсветка игрового ПК может прожечь корпус видеокарты

Пользователи Reddit пожаловались на подсветку своих компьютеров, которая нанесла урон видеокарте. На это обратили внимание журналисты издания Videocardz.

Авторы заметили, что на Reddit практически одновременно появились два похожих поста. В первом автор рассказал, что подсветка игрового ПК прожгла корпус видеокарты и приложил соответствующее фото. Во втором посетитель площадки заявил, что столкнулся с такой же проблемой.

Специалисты Videocardz проанализировали публикации и отметили, что RGB-подсветка компьютеров действительно может быть опасной. Это связано с тем, что некоторые модели оснащены лампами с высоким индексом цветопередачи (CRI), которые могут генерировать свет в ультрафиолетовом спектре в диапазоне от 375 до 400 нанометров.

По словам журналистов, неясно, урон был нанесен непосредственно лучами или теплом от ламп. Авторы предположили, что если бы подсветка вредила компонентам компьютера из-за повышенного нагрева, то в сети было бы больше жалоб.

В начале апреля корпорация Apple обновила правила App Store, разрешив публикацию игровых эмуляторов на площадке. Эмуляторы игр могут быть опубликованы только для пользователей из стран ЕС, остальному миру они будут недоступны.