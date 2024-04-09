Росгвардейцы потушили пожар в квартире и задержали подозреваемого в поджоге

В Калининграде росгвардейцы потушили пожар в квартире и задержали поджигателя

В Калининграде росгвардейцы потушили пожар в одной из квартир и задержали подозреваемого в поджоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 9 апреля, и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как один из сотрудников берет огнетушитель из служебного автомобиля и поднимается в одну из квартир многоэтажного дома. После этого в ролике появляются кадры из задымленного жилища.

Как уточнили в Росгвардии, все произошло в доме на улице Левитана. По предварительной информации, 31-летний местный житель избил свою сожительницу во время ссоры, а затем поджег входную дверь. Злоумышленника задержали по горячим следам, сейчас он передан полиции.

Ранее росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь храм архангела Михаила в Зеленограде.