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19:25, 9 апреля 2024Силовые структуры

Росгвардейцы задержали мужчину за попытку поджога храма в Зеленограде

В Зеленограде задержали мужчину, пытавшегося поджечь храм архангела Михаила

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росгвардейцы задержали мужчину, который пытался поджечь храм архангела Михаила в Зеленограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Росгвардии.

По данным ведомства, сигнал «тревога» из храма на улице Панфилова поступил в дежурную часть накануне. Прибывшим на место правоохранителям священнослужитель пояснил, что неизвестный зашел в храм и, угрожая расправой и поджогом, разбил одну из икон.

Злоумышленника задержали — им оказался 37-летний уроженец Удмуртии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Зеленограде очевидцы сняли на видео драку пассажиров в одном из городских автобусов. По словам свидетелей произошедшего, один из мужчин набросился на двух обидчиков из-за оскорблений. Затем участники драки вышли на улицу и продолжили потасовку.

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      Олеся Мицкевич
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